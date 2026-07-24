A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Emdurb e o Consórcio Park Bauru (CEI do Rotativo) decidiu, nesta quinta-feira (23), convidar a prefeita Suéllen Rosim para prestar esclarecimentos sobre o processo de contratação do novo sistema de estacionamento rotativo. A iniciativa foi proposta pelo vereador Márcio Teixeira (PL) durante a reunião da comissão. Os vereadores solicitarão parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara para definir se, no caso da chefe do Poder Executivo, cabe convocação ou apenas convite. Após a manifestação jurídica, a comissão deliberará sobre a medida.

A discussão ocorreu após os depoimentos do chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari, e do assessor de Gabinete Daniel Fernandes de Freitas, que negaram qualquer participação na elaboração ou na condução do processo que resultou na contratação do novo sistema. As declarações foram prestadas durante reunião da CEI. Assista aqui.

Marcari foi o primeiro a responder aos questionamentos formulados pelo presidente da comissão, vereador Pastor Bira (Podemos). Ele afirmou que não participou de reuniões sobre a contratação, não teve acesso ao processo administrativo, não contribuiu para a elaboração do Termo de Referência e também não recebeu manifestações relacionadas ao estacionamento rotativo antes da assinatura do contrato.