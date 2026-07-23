Itatinga - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, um pedreiro de 49 anos após episódio de violência e ameaças no interior de uma residência onde vivem seus familiares, incluindo a mãe dele, uma idosa de 85 anos.
Segundo as investigações, o homem encontrava-se em visível estado de exaltação e aparente embriaguez, proferindo gritos e ofensas contra a mãe na residência da família, na Vila São João.
Ao tomar conhecimento da situação, uma familiar retornou ao imóvel e passou a registrar os fatos por meio de um celular, momento em que também foi intimidada e ameaçada de agressão física pelo investigado.
A idosa tentou intervir para conter o autor, que precisou ser afastado por outros familiares. Mesmo assim, permaneceu agressivo, causando temor entre todos os presentes, de acordo com o registro policial.
Conforme o BO, o investigado possui histórico de comportamento agressivo e de conflitos familiares, além de já ter ameaçado matar os parentes caso fosse submetido a tratamento ou internação, circunstâncias que motivaram o acionamento da Polícia Civil.
Logo após o pedido de socorro das vítimas, policiais civis do Setor de Operações Especiais (SOE) realizaram buscas e prenderam o homem em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia