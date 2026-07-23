23 de julho de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

Homem é preso por ameaçar familiares, incluindo a mãe de 85 anos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Policiais civis do Setor de Operações Especiais (SOE) realizaram buscas e prenderam o homem em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça
Policiais civis do Setor de Operações Especiais (SOE) realizaram buscas e prenderam o homem em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça

Itatinga - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, um pedreiro de 49 anos após episódio de violência e ameaças no interior de uma residência onde vivem seus familiares, incluindo a mãe dele, uma idosa de 85 anos.

Segundo as investigações, o homem encontrava-se em visível estado de exaltação e aparente embriaguez, proferindo gritos e ofensas contra a mãe na residência da família, na Vila São João.

Ao tomar conhecimento da situação, uma familiar retornou ao imóvel e passou a registrar os fatos por meio de um celular, momento em que também foi intimidada e ameaçada de agressão física pelo investigado.

A idosa tentou intervir para conter o autor, que precisou ser afastado por outros familiares. Mesmo assim, permaneceu agressivo, causando temor entre todos os presentes, de acordo com o registro policial.

Conforme o BO, o investigado possui histórico de comportamento agressivo e de conflitos familiares, além de já ter ameaçado matar os parentes caso fosse submetido a tratamento ou internação, circunstâncias que motivaram o acionamento da Polícia Civil.

Logo após o pedido de socorro das vítimas, policiais civis do Setor de Operações Especiais (SOE) realizaram buscas e prenderam o homem em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia

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