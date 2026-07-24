Jaú - Como parte da programação do "Festival de Inverno", a Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Grupo NecroPollis, promove nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30, mais uma edição do Sarau de Arte Cemiterial, que promete uma noite repleta de história, cultura e descobertas no Cemitério "Ana Rosa de Paula".

O evento convida o público a conhecer o cemitério sob uma nova perspectiva, revelando a sua riqueza histórica, artística e arquitetônica. A concentração para o sarau será no Velório Municipal "Coriolando Rodrigues" e a participação é gratuita.

Quem quiser pode contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de caridade do município. Os organizadores recomendam o uso de lanterna e calçados fechados para maior conforto e segurança durante o percurso.