Tem novidade no perímetro do Dragão. Na tarde desta quinta-feira (23), a diretoria do Bauru Basket oficializou a contratação de mais um reforço para a temporada 2026/2027. Trata-se de Franco Vieta, ala argentino de 33 anos e 1,91m de altura. O atleta defendia as cores do Olímpico, tradicional time de seu país natal, onde registrou médias de 10 pontos, 3,7 rebotes e 1,6 assistência por partida na liga nacional.

Histórico

Natural da cidade de Resistência, capital da província do Chaco, o novo camisa 2 do time bauruense foi formado nas categorias de base do Libertad Sunchales, clube pelo qual permaneceu durante seis anos. Depois, acumulou passagens por outras equipes argentinas, como La Unión de Formosa, Regatas Corrientes e Riachuelo.

Sua primeira experiência internacional foi em 2023, pelo Colonias Gold, do Paraguai. E em 2024, foi contratado pelo São José. No Vale do Paraíba, encerrou a edição 24-25 do NBB Caixa com médias de 12,7 pontos, 3,1 rebotes, duas assistências.