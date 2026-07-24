O Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru realiza nesta sexta-feira (24), às 19h, no Teatro Municipal "Celina Neves", na avenida Nações Unidas, 8-9, a quinta edição da premiação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A cerimônia reconhecerá 12 mulheres negras pelo protagonismo, resistência e atuação no combate ao racismo e às diferentes formas de discriminação.

Segundo a presidente do Conselho, Camila Fernandes, o objetivo da iniciativa é valorizar trajetórias que inspiram outras mulheres. "É um prêmio de reconhecimento às mulheres pretas e pardas que tanto fazem acontecer em seus segmentos. Além da homenagem, queremos dar empoderamento e mostrar que é possível conquistar espaços por meio da luta, da dedicação e da resistência", destaca. A expectativa é reunir mais de 400 pessoas no Teatro Municipal. A programação contará com abertura da Companhia Estável de Dança, que apresentará o espetáculo Baluarte, com participação especial da cantora Denise Amaral e do Centro Cultural Tobias Terceiro.

Camila Fernandes ressalta ainda que a premiação marca o início das atividades do segundo semestre do Conselho Municipal da Comunidade Negra. "É um momento muito importante para enaltecer essas histórias de vida e reconhecer mulheres que servem de exemplo para muitas outras pessoas. A cerimônia também celebra o legado de Teresa de Benguela, símbolo da luta e da resistência da população negra no Brasil", afirma. A realização é do Conselho Municipal da Comunidade Negra, com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Coordenadoria de Políticas Públicas para Igualdade Racial e Povos Indígenas.