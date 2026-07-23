A bauruense Kerolin, de 26 anos, atacante da Seleção Brasileira feminina de futebol, que estava no Manchester City, foi anunciada como novo reforço do Barcelona. O vínculo será de quatro anos, com uma transferência de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões), valor recorde para o futebol feminino brasileiro.

É a maior venda da história do Manchester City no futebol feminino, a maior contratação da história do Barcelona e a maior transferência envolvendo uma jogadora brasileira, superando a negociação de Amanda Gutierres, do Palmeiras para o Boston Legacy, realizada em outubro do ano passado por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época). As negociações estavam em andamento nas últimas semanas, com pelo menos duas propostas iniciais recusadas, ambas com valores que já ultrapassavam os recordes anteriores do Barcelona. O acerto final foi divulgado inicialmente pela jornalista Victoria Leite.

A bauruense vive a melhor fase da carreira, com convocações constantes para a Seleção Brasileira, sendo parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. No fim da temporada passada, conquistou a Copa da Inglaterra com o Manchester City e se tornou a primeira jogadora da Seleção Brasileira a vencer o Campeonato Inglês.