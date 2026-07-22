A Anatel aprovou a destinação de radiofrequência para a comunicação direta entre satélites e smartphones (tecnologia Direct-to-Device ou D2D). Isso permite que celulares compatíveis se conectem a satélites em órbita baixa sem a necessidade de antenas externas. No entanto, a liberação pela agência criou apenas a base regulatória.

O serviço comercial ainda não está funcionando no Brasil. A operação exige ajustes técnicos, aprovação de licenças e parcerias da Starlink com operadoras de telefonia brasileiras.

A operadora Vivo, por exemplo, já está negociando e realizando testes com a tecnologia da SpaceX. Ainda não há uma data oficial para a chegada do serviço aos consumidores. Quando lançado, funcionará como um complemento à rede terrestre tradicional, ideal para áreas remotas e emergências.