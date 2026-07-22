22 de julho de 2026
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EM AGUDOS

Tombamento de carreta fecha alça de acesso à Marechal Rondon

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Em razão do bloqueio da alça no sentido leste, o tráfego de veículos foi desviado para o sentido oeste
Em razão do bloqueio da alça no sentido leste, o tráfego de veículos foi desviado para o sentido oeste

Agudos - No fim da tarde desta quarta-feira (22), o tombamento de uma carreta interditou a alça de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300) na altura do quilômetro 323, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O motorista sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico.

De acordo com informações preliminares do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 17h30 e, em razão do bloqueio da alça no sentido leste, o tráfego de veículos foi desviado para o sentido oeste. Não há registro de congestionamento.

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