Agudos - No fim da tarde desta quarta-feira (22), o tombamento de uma carreta interditou a alça de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300) na altura do quilômetro 323, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O motorista sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico.

De acordo com informações preliminares do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 17h30 e, em razão do bloqueio da alça no sentido leste, o tráfego de veículos foi desviado para o sentido oeste. Não há registro de congestionamento.