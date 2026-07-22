Barra Bonita - A Prefeitura de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) obteve na Justiça, nesta terça-feira (21), uma decisão liminar que obriga o Hospital e Maternidade São José a abrir suas portas para auditoria contratada pelo município, com acesso amplo a todos os setores da administração e gestão hospitalar. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 20 mil por dia. O hospital será notificado e terá prazo para se manifestar no processo.

De acordo com o Executivo, a medida foi necessária depois que a direção da entidade se recusou a permitir a entrada da equipe de fiscalização. O objetivo é esclarecer o uso de recursos públicos repassados ao hospital e apurar denúncias de irregularidades.

O Hospital São José é uma entidade privada sem fins lucrativos que presta serviços de saúde à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, recebe do município repasses que passam de R$ 1,2 milhão por mês (cerca de R$ 20 milhões nos últimos 12 meses).