22 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Concessionária finaliza obra em pavimento de acesso à Rondon

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Rodovias do Tietê/Divulgação
Para a realização das obras nos quatro quilômetros, algumas alças tiveram de ser interditadas
Para a realização das obras nos quatro quilômetros, algumas alças tiveram de ser interditadas

A concessionária Rodovias do Tietê finalizou, nesta terça-feira (21), obras de restauração da pavimentação da SPA 251/300, via expressa de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

O trabalho realizado pela concessionária atingiu a revitalização do pavimento e a pintura da via. Para a realização das obras nos quatro quilômetros, algumas alças tiveram de ser interditadas.

Com a entrega, segundo a Rodovias do Tietê, os motoristas da região de Botucatu passam a contar com uma via expressa restaurada, garantindo maior fluidez no tráfego e uma viagem segura aos condutores.

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