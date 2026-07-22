A concessionária Rodovias do Tietê finalizou, nesta terça-feira (21), obras de restauração da pavimentação da SPA 251/300, via expressa de acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

O trabalho realizado pela concessionária atingiu a revitalização do pavimento e a pintura da via. Para a realização das obras nos quatro quilômetros, algumas alças tiveram de ser interditadas.

Com a entrega, segundo a Rodovias do Tietê, os motoristas da região de Botucatu passam a contar com uma via expressa restaurada, garantindo maior fluidez no tráfego e uma viagem segura aos condutores.