A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) vai receber 31 estudantes estrangeiros em um projeto piloto de intercâmbio na rede estadual de ensino. Esses alunos serão matriculados em escolas estaduais e ficarão hospedados no interior do estado por um mês. A Escola Estadual Professor Francisco Alves Brizola, no Jardim das Orquídeas, na região do Núcleo Geisel, em Bauru, foi escolhida para participar da ação e receberá quatro alunos da Irlanda.

Esta é a primeira iniciativa de recepção de intercambistas internacionais. Ela integra as ações do programa Prontos pro Mundo. Os participantes têm idades entre 14 e 17 anos e são originários de quatro países: 10 são da Itália, nove do Canadá, oito da Nova Zelândia e quatro da Irlanda. O desembarque dos estudantes irlandeses que farão o intercâmbio em Bauru ocorreu no último dia 17.

Durante o período de 30 dias de permanência no Brasil, os estudantes ficarão hospedados em residências de famílias locais que residem próximas às instituições de ensino. As famílias acolhem os estudantes de forma voluntária, assumindo os custos de hospedagem e alimentação em âmbito residencial. Os alunos estarão matriculados neste período em salas do Ensino Médio.