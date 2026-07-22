22 de julho de 2026
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Somos Vôlei Bauru terá jogos em todos os sábados de agosto

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Elenco da faixa etária 65+ do time do técnico Carlos Lenta
Elenco da faixa etária 65+ do time do técnico Carlos Lenta

Com todos os seus elencos femininos divididos por faixas etárias, o Somos Vôlei Bauru fará partidas em todos os sábados do mês de agosto em mais uma prova de que idade não é limite para a prática esportiva competitiva.

As jogadoras comandadas pelo técnico Carlos Lenta terão duelos nos seguintes dias: 1 (com o grupo 45+ em Itaí), 8 (com o 45+ em Assis), 15 (com o 45+, 58+ e 68+ em Bauru), 22 (com o 65+ em Bauru) e 29 (com o 65+ em Itaí).

Em quatro dos cinco sábados, os confrontos serão válidos pela Liga de Bauru – competição regional organizada pela AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região). A exceção será o dia 15 com rodada tripla do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

Mantenedor de escolinha gratuita, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Idealização: Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel. Detalhes: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.

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