Com todos os seus elencos femininos divididos por faixas etárias, o Somos Vôlei Bauru fará partidas em todos os sábados do mês de agosto em mais uma prova de que idade não é limite para a prática esportiva competitiva.

As jogadoras comandadas pelo técnico Carlos Lenta terão duelos nos seguintes dias: 1 (com o grupo 45+ em Itaí), 8 (com o 45+ em Assis), 15 (com o 45+, 58+ e 68+ em Bauru), 22 (com o 65+ em Bauru) e 29 (com o 65+ em Itaí).

Em quatro dos cinco sábados, os confrontos serão válidos pela Liga de Bauru – competição regional organizada pela AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região). A exceção será o dia 15 com rodada tripla do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).