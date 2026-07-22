Na tarde desta quarta-feira (22), a diretoria do Bauru Basket anunciou a renovação de contrato de Wesley Alves da Silva, mais conhecido como Mogi. O apelido faz referência ao município de Mogi Guaçu (SP), cidade natal do atleta de 30 anos e 1.96m de altura. “Estou muito feliz por vestir essa camisa por mais um ano", comentou o ala.
Depois de ser um dos destaques da campanha semifinalista do Dragão no NBB Caixa 24-25, o jogador sofreu uma grave lesão no ombro direito na edição passada do torneio nacional. Após cinco meses ausente da rotação, ele se recuperou da cirurgia e conseguiu voltar a tempo de encarar a reta final. Agora, porém, espera se manter 100% para ajudar os companheiros dentro de quadra. "A expectativa está alta, já estou trabalhando intensamente há algumas semanas para poder começar o Campeonato Paulista da melhor maneira possível", afirma.
O técnico Paulo Jaú destacou a intensidade física como principal característica de seu comandado. “O Mogi é um jogador muito versátil na defesa. Tem força e velocidade para marcar qualquer posição, do armador ao pivô. E ele também é fundamental para o nosso jogo de transição, pois briga por rebotes e inicia contra-ataques. É essencial para a engrenagem funcionar”, analisa.
Histórico
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Mogi teve suas primeiras oportunidades no profissional defendendo as cores do Paulistano. Quando mais jovem, foi monitorado por olheiros da NBA e convocado para diversas clínicas de basquete ao redor do mundo, ao lado dos melhores talentos de sua geração.
Depois, colecionou passagens pelo Rio de Janeiro, com uma temporada pelo Flamengo e duas pelo Botafogo. O ala também já vestiu as camisas do Mogi das Cruzes, Rio Claro e Caxias do Sul, onde estava na temporada 23/24, antes de desembarcar na Cidade Sem Limites. Vale lembrar que o ala do Dragão é o maior campeão do torneio de enterradas do Jogo das Estrelas do NBB, com três títulos conquistados (2016, 2019 e 2021).
Elenco
Wesley Mogi agora se junta a Gustavo Santana e ao técnico Paulo Jaú como as renovações já confirmadas pela diretoria. Além deles, também já foram divulgados como reforços: Anthony Harris, Fermín Thygesen, Corderro Bennet e Anderson Rodrigues. As demais peças que irão fazer parte plantel para a temporada 26-27 serão anunciadas nos próximos dias.