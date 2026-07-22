Na tarde desta quarta-feira (22), a diretoria do Bauru Basket anunciou a renovação de contrato de Wesley Alves da Silva, mais conhecido como Mogi. O apelido faz referência ao município de Mogi Guaçu (SP), cidade natal do atleta de 30 anos e 1.96m de altura. “Estou muito feliz por vestir essa camisa por mais um ano", comentou o ala.

Depois de ser um dos destaques da campanha semifinalista do Dragão no NBB Caixa 24-25, o jogador sofreu uma grave lesão no ombro direito na edição passada do torneio nacional. Após cinco meses ausente da rotação, ele se recuperou da cirurgia e conseguiu voltar a tempo de encarar a reta final. Agora, porém, espera se manter 100% para ajudar os companheiros dentro de quadra. "A expectativa está alta, já estou trabalhando intensamente há algumas semanas para poder começar o Campeonato Paulista da melhor maneira possível", afirma.

O técnico Paulo Jaú destacou a intensidade física como principal característica de seu comandado. “O Mogi é um jogador muito versátil na defesa. Tem força e velocidade para marcar qualquer posição, do armador ao pivô. E ele também é fundamental para o nosso jogo de transição, pois briga por rebotes e inicia contra-ataques. É essencial para a engrenagem funcionar”, analisa.

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