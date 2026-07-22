A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) divulgou nesta segunda-feira (20) a lista com os 54,1 mil estudantes convocados para as provas de seleção do programa de intercâmbio internacional para países de língua inglesa, o Prontos pro Mundo. Na região de Bauru, são 1.392 alunos aptos para a avaliação. As provas acontecem nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.

A lista de alunos selecionados pode ser conferida através do link https://www.educacao.sp.gov.br/educacao/transparencia/Publicacoes. Já os critérios de seleção podem ser conferidos no edital, pelo link https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-da-educacao/edital-n-07-setembro-de-2025-202509291321861371393 .

A prova de proficiência em língua inglesa é uma das etapas de seleção para a viagem de intercâmbio de três meses, que começa no 9.º ano do Ensino Fundamental.