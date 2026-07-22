Bauru celebra 130 anos entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita e programação musical dividida em dois palcos. O palco principal receberá atrações nacionais em cada noite de festa, enquanto o Palco Celebra reserva espaço para artistas de Bauru e região ao longo dos quatro dias. A tradição do Celebra Bauru segue no centro da festa, com a venda do sanduíche Bauru revertendo toda a renda para entidades assistenciais da cidade. Os vales para compra do sanduíche Bauru estão à venda com as entidades sociais participantes (veja a lista no final da matéria). O JC e o JCNET apoiam a festa.

A abertura, em 30 de julho, é com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31, o palco recebe as duplas Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen. Em 1º de agosto, data do aniversário da cidade, a programação reúne o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e o show de Dilsinho. O encerramento, em 2 de agosto, fica por conta de Ana Castela.

● 30 de julho, quinta-feira: Guilherme e Santiago

● 31 de julho, sexta-feira: Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen

● 1º de agosto, sábado: 3 Palavrinhas e Dilsinho

● 2 de agosto, domingo: Ana Castela