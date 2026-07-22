22 de julho de 2026
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Celebra Bauru já vende vales do sanduíche nas entidades sociais

Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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A grande atração gastronômica da festa
A grande atração gastronômica da festa

Bauru celebra 130 anos entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita e programação musical dividida em dois palcos. O palco principal receberá atrações nacionais em cada noite de festa, enquanto o Palco Celebra reserva espaço para artistas de Bauru e região ao longo dos quatro dias. A tradição do Celebra Bauru segue no centro da festa, com a venda do sanduíche Bauru revertendo toda a renda para entidades assistenciais da cidade. Os vales para compra do sanduíche Bauru estão à venda com as entidades sociais participantes (veja a lista no final da matéria). O JC e o JCNET apoiam a festa.

A abertura, em 30 de julho, é com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31, o palco recebe as duplas Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen. Em 1º de agosto, data do aniversário da cidade, a programação reúne o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e o show de Dilsinho. O encerramento, em 2 de agosto, fica por conta de Ana Castela.

●    30 de julho, quinta-feira: Guilherme e Santiago
●    31 de julho, sexta-feira: Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen
●    1º de agosto, sábado: 3 Palavrinhas e Dilsinho
●    2 de agosto, domingo: Ana Castela

Palco Celebra: atrações locais e regionais

O Palco Celebra reforça, nesta edição, o espaço para a cena musical de Bauru e região, com mais de 40 atrações se revezando ao longo dos quatro dias de festa.

Quinta-feira, 30 de julho
●    18h00 Senna DJ
●    19h00 Rô Black
●    19h30 Danilo Costa
       
Sexta-feira, 31 de julho
●    18h00 Ariel e Thiago Henrique
●    18h45 Amandinha e Rafael
●    19h00 Ministério de Louvor LDR

Sábado, 1º de agosto
●    11h00 Jef Sax
●    11h30 Toni e Josenito, Suka e Miranda
●    12h30 Rafa e Isa Lima
●    13h15 Bertinho
●    14h00 Maizena
●    14h45 Wise Madness
●    15h15 Tribu 19
●    16h15 Meteoro
●    17h30 Four Tune
●    18h45 Raulzito e Banda
●    20h00 Clube do Forró

Domingo, 2 de agosto
●    10h30 Damião
●    11h00 Tião Canhoto e Biase, Toni e Josenito e Niro, Nair e Beto Mirassol, Zanilo e Zanetti
●    13h00 Thiago Henrique
●    13h45 João Marcos e Miriã
●    14h30 Leandro Silversax
●    15h00 Bertinho
●    15h45 Carlão MPB
●    16h30 Banda WO
●    17h30 Giuliano
●    18h15 Futurama
●    19h15 Erick Breskau e Betina

Solidariedade que sustenta 24 entidades

Ao lado da programação artística, o evento mantém viva uma tradição de mais de 30 anos, a entrega do sanduíche Bauru por organizações sociais. Organizada pela AEAPS, Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região, a ação vende o valezinho a R$ 30,00 e reverte toda a renda para 24 entidades que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2025, a festa comercializou 17.133 lanches e arrecadou R$ 391.500,00, valor distribuído entre 29 entidades, que receberam em média R$ 13.500,00 cada uma para reforçar seus atendimentos. Para William Menezes, presidente da AEAPS, os resultados confirmam a força coletiva do evento. "Para 2026, temos a expectativa de vender 20 mil lanches com a renda líquida totalmente revertida às 24 organizações da sociedade civil que estarão participando da festa do Celebra Bauru 130”, afirmou.

A 24 organizações beneficiadas em 2026

●    Acaê Bauru
●    AEAPS Bauru
●    AFRA
●    Afapab
●    Apae
●    Apiece
●    APMC, Paiva
●    Casa da Esperança
●    Casa do Garoto
●    Cevac
●    Creche Bom Pastor
●    Creche São Paulo
●    Creche Pastores de Belém
●    Equoterapia
●    Esquadrão da Vida
●    Fundato
●    Instituto Elas
●    Instituto Florir
●    Lar Escola Santa Luzia para Cegos
●    Legião Mirim de Bauru
●    POC Bauru
●    Portas Abertas
●    Recriar
●    Wise Madness

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