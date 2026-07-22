Bauru celebra 130 anos entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, com entrada gratuita e programação musical dividida em dois palcos. O palco principal receberá atrações nacionais em cada noite de festa, enquanto o Palco Celebra reserva espaço para artistas de Bauru e região ao longo dos quatro dias. A tradição do Celebra Bauru segue no centro da festa, com a venda do sanduíche Bauru revertendo toda a renda para entidades assistenciais da cidade. Os vales para compra do sanduíche Bauru estão à venda com as entidades sociais participantes (veja a lista no final da matéria). O JC e o JCNET apoiam a festa.
A abertura, em 30 de julho, é com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31, o palco recebe as duplas Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen. Em 1º de agosto, data do aniversário da cidade, a programação reúne o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e o show de Dilsinho. O encerramento, em 2 de agosto, fica por conta de Ana Castela.
● 30 de julho, quinta-feira: Guilherme e Santiago
● 31 de julho, sexta-feira: Ramon e Rafael e Jefferson e Suellen
● 1º de agosto, sábado: 3 Palavrinhas e Dilsinho
● 2 de agosto, domingo: Ana Castela
Palco Celebra: atrações locais e regionais
O Palco Celebra reforça, nesta edição, o espaço para a cena musical de Bauru e região, com mais de 40 atrações se revezando ao longo dos quatro dias de festa.
Quinta-feira, 30 de julho
● 18h00 Senna DJ
● 19h00 Rô Black
● 19h30 Danilo Costa
Sexta-feira, 31 de julho
● 18h00 Ariel e Thiago Henrique
● 18h45 Amandinha e Rafael
● 19h00 Ministério de Louvor LDR
Sábado, 1º de agosto
● 11h00 Jef Sax
● 11h30 Toni e Josenito, Suka e Miranda
● 12h30 Rafa e Isa Lima
● 13h15 Bertinho
● 14h00 Maizena
● 14h45 Wise Madness
● 15h15 Tribu 19
● 16h15 Meteoro
● 17h30 Four Tune
● 18h45 Raulzito e Banda
● 20h00 Clube do Forró
Domingo, 2 de agosto
● 10h30 Damião
● 11h00 Tião Canhoto e Biase, Toni e Josenito e Niro, Nair e Beto Mirassol, Zanilo e Zanetti
● 13h00 Thiago Henrique
● 13h45 João Marcos e Miriã
● 14h30 Leandro Silversax
● 15h00 Bertinho
● 15h45 Carlão MPB
● 16h30 Banda WO
● 17h30 Giuliano
● 18h15 Futurama
● 19h15 Erick Breskau e Betina
Solidariedade que sustenta 24 entidades
Ao lado da programação artística, o evento mantém viva uma tradição de mais de 30 anos, a entrega do sanduíche Bauru por organizações sociais. Organizada pela AEAPS, Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região, a ação vende o valezinho a R$ 30,00 e reverte toda a renda para 24 entidades que atendem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade.
Em 2025, a festa comercializou 17.133 lanches e arrecadou R$ 391.500,00, valor distribuído entre 29 entidades, que receberam em média R$ 13.500,00 cada uma para reforçar seus atendimentos. Para William Menezes, presidente da AEAPS, os resultados confirmam a força coletiva do evento. "Para 2026, temos a expectativa de vender 20 mil lanches com a renda líquida totalmente revertida às 24 organizações da sociedade civil que estarão participando da festa do Celebra Bauru 130”, afirmou.
A 24 organizações beneficiadas em 2026
● Acaê Bauru
● AEAPS Bauru
● AFRA
● Afapab
● Apae
● Apiece
● APMC, Paiva
● Casa da Esperança
● Casa do Garoto
● Cevac
● Creche Bom Pastor
● Creche São Paulo
● Creche Pastores de Belém
● Equoterapia
● Esquadrão da Vida
● Fundato
● Instituto Elas
● Instituto Florir
● Lar Escola Santa Luzia para Cegos
● Legião Mirim de Bauru
● POC Bauru
● Portas Abertas
● Recriar
● Wise Madness