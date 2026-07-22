O Centro TEA Paulista de Bauru completou o primeiro mês de funcionamento com mais de mil atendimentos realizados, consolidando-se como referência regional no acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência. Desde a inauguração, em 22 de junho, a unidade já contabilizou 1.034 atendimentos a 123 pessoas dos 39 municípios da região administrativa de Bauru, além da emissão de 16 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Instalado na Vila Aviação, gerido pela Sorri-Bauru e vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sedpcd), o espaço também abriga o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência. Em visita ao Café com Política do JC/JCNET nesta quarta-feira (22), o secretário estadual da pasta, Marcos da Costa, destacou que os resultados já ultrapassaram as expectativas do Governo do Estado.

"Nós sabíamos que o Interior tinha uma demanda muito grande, mas os números do primeiro mês superaram as expectativas. Bauru é um ponto estratégico no Centro do Estado e atende não apenas os 39 municípios da região administrativa, mas também cidades de regiões vizinhas que têm o município como referência", afirmou. Segundo o secretário, a escolha de Bauru para receber a primeira unidade do Centro TEA Paulista fora da Capital faz parte da estratégia de interiorização das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e ao público autista.