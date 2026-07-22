O Centro TEA Paulista de Bauru completou o primeiro mês de funcionamento com mais de mil atendimentos realizados, consolidando-se como referência regional no acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência. Desde a inauguração, em 22 de junho, a unidade já contabilizou 1.034 atendimentos a 123 pessoas dos 39 municípios da região administrativa de Bauru, além da emissão de 16 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).
Instalado na Vila Aviação, gerido pela Sorri-Bauru e vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sedpcd), o espaço também abriga o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência. Em visita ao Café com Política do JC/JCNET nesta quarta-feira (22), o secretário estadual da pasta, Marcos da Costa, destacou que os resultados já ultrapassaram as expectativas do Governo do Estado.
"Nós sabíamos que o Interior tinha uma demanda muito grande, mas os números do primeiro mês superaram as expectativas. Bauru é um ponto estratégico no Centro do Estado e atende não apenas os 39 municípios da região administrativa, mas também cidades de regiões vizinhas que têm o município como referência", afirmou. Segundo o secretário, a escolha de Bauru para receber a primeira unidade do Centro TEA Paulista fora da Capital faz parte da estratégia de interiorização das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e ao público autista.
"Garantir os direitos das pessoas com TEA exige ações integradas e presentes em todo o território paulista. A unidade foi idealizada em quatro eixos: acolhimento das pessoas com TEA e de seus familiares, pesquisa e parcerias com universidades, apoio aos municípios e qualificação dos servidores públicos para um atendimento cada vez mais adequado", ressaltou.
Crianças representam maioria dos atendimentos
Dos 123 usuários atendidos no primeiro mês de funcionamento, a maior parte está na faixa etária entre 6 e 17 anos, com 64 pessoas. Outros 32 usuários têm entre 18 e 59 anos, 25 possuem entre 3 e 5 anos e duas crianças têm até 2 anos de idade.
Para Marcos da Costa, o perfil dos atendimentos demonstra que o serviço também tem recebido adolescentes e adultos que não tiveram acesso ao diagnóstico na infância. "Hoje temos um número expressivo de jovens e adultos procurando o Centro TEA. Muitas pessoas passaram anos sem diagnóstico e agora buscam orientação, acolhimento e acesso aos serviços especializados."
Oficinas, acolhimento e apoio aos municípios
Além dos atendimentos presenciais e remotos, o Centro TEA Paulista promove atividades voltadas ao desenvolvimento e à inclusão. Em apenas um mês, foram realizadas 21 oficinas, sendo 12 de arteterapia, cinco de pedagogia e quatro de educação física. A unidade também recebeu visitas técnicas de equipes das secretarias municipais de Saúde de Araraquara, Bariri e Piratininga, fortalecendo o trabalho de orientação aos municípios da região.
Outro diferencial é o modelo de "porta aberta". Segundo o secretário, não é necessário encaminhamento médico para buscar orientação. "Se uma mãe tem dúvidas sobre o desenvolvimento do filho, ela pode procurar o Centro TEA. O objetivo é oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento adequado, tanto para a pessoa com autismo quanto para sua família."
O Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência em Bauru ficam na rua Severino Lins, 7-10, Vila Aviação, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e atendimento 24h pelo telefone 11 3116-7406.
Programas ampliam inclusão em todo o Estado
Durante a entrevista, Marcos da Costa também destacou outras iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Entre elas está o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que aproxima pessoas com deficiência e empresas por meio da metodologia de emprego apoiado, reduzindo a rotatividade e ampliando a inclusão no mercado de trabalho. Outro programa citado foi o Todas in-Rede, voltado ao fortalecimento da autonomia das mulheres com deficiência, com foco especial na prevenção à violência e na capacitação da rede de proteção.
O secretário também ressaltou o São Paulo São Libras, plataforma gratuita disponível 24 horas por dia que permite a comunicação entre pessoas surdas e órgãos públicos por meio de intérpretes de Libras via videochamada. O serviço já soma mais de 23 mil atendimentos e vem sendo utilizado por instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Poupatempo, Defensoria Pública e Justiça Eleitoral.
Na área da pesquisa, Marcos da Costa destacou os centros de inovação implantados em universidades paulistas, entre eles a Unesp de Bauru, que desenvolve projetos voltados à criação de órteses, próteses e tecnologias assistivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência.
Por fim, o secretário lembrou o Time São Paulo Paralímpico, programa estadual que atualmente patrocina 157 atletas de diversas modalidades, incluindo esportistas de Bauru, fortalecendo o desenvolvimento do esporte paralímpico no Estado.