O segundo semestre de 2026 se apresenta como um período de atenção redobrada para as famílias brasileiras. Embora a economia continue demonstrando crescimento, a realidade dentro de muitos lares ainda é marcada por dificuldades que exigem planejamento, cautela e, acima de tudo, resiliência. Juros elevados, inadimplência persistente, incertezas eleitorais e o aumento do custo de itens essenciais, especialmente os alimentos, formam uma combinação que pressiona o orçamento doméstico.

Os juros seguem em patamar elevado e isso afeta diretamente a vida das famílias. O crédito fica mais caro, financiamentos tornam-se mais pesados e o parcelamento das compras exige maior cuidado. Quem já possui dívidas enfrenta dificuldades para renegociar compromissos financeiros, enquanto aqueles que precisam recorrer a empréstimos encontram um ambiente mais restritivo. Em momentos como este, o consumo impulsivo pode se transformar rapidamente em um problema para o orçamento familiar.

Outro fator preocupante é o nível de inadimplência. Muitas famílias ainda convivem com os efeitos do endividamento acumulado nos últimos anos. Quando a renda não acompanha o aumento das despesas, o pagamento das contas passa a exigir verdadeiros malabarismos financeiros. A consequência é a redução da capacidade de consumo e uma sensação crescente de insegurança econômica.