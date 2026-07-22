22 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BUSCA DA VITÓRIA

Noroeste abre vendas de ingressos para o duelo deste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Estádio Alfredo de Castilho, em jogo recente pela Série D, antes da Copa Paulista
Estádio Alfredo de Castilho, em jogo recente pela Série D, antes da Copa Paulista

O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda de ingressos para a sua segunda rodada na Copa Paulista, a primeira diante do seu torcedor. O Alvirrubro recebe o União São João de Araras neste sábado (25), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Para prestigiar os torcedores, o clube reforça que clientes da Unimed Bauru terão acesso gratuito ao estádio mediante apresentação da carteirinha. Na sua estreia o Norusca perdeu para o Comercial por 2 a 0, em Ribeirão Preto. O resultado custou o cargo do então treinador Henrique Barcellos. Hoje a equipe é comandada pelo técnico interino Vaguinho e pelo auxiliar da casa, Marcelo Santos.

Além desse benefício, o Noroeste mantém a promoção "Todos Pagam Meia-Entrada" nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, permitindo que todos os torcedores adquiram ingressos para esses setores pelo valor de R$ 40,00. As entradas já estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma online pelo site oficial de vendas, https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, durante o horário comercial.

Nos demais setores, os valores são de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada) para a Arquibancada Central, e de R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) para a Cadeira Coberta. Os ingressos destinados à torcida visitante custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários