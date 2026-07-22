O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda de ingressos para a sua segunda rodada na Copa Paulista, a primeira diante do seu torcedor. O Alvirrubro recebe o União São João de Araras neste sábado (25), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Para prestigiar os torcedores, o clube reforça que clientes da Unimed Bauru terão acesso gratuito ao estádio mediante apresentação da carteirinha. Na sua estreia o Norusca perdeu para o Comercial por 2 a 0, em Ribeirão Preto. O resultado custou o cargo do então treinador Henrique Barcellos. Hoje a equipe é comandada pelo técnico interino Vaguinho e pelo auxiliar da casa, Marcelo Santos.

Além desse benefício, o Noroeste mantém a promoção "Todos Pagam Meia-Entrada" nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, permitindo que todos os torcedores adquiram ingressos para esses setores pelo valor de R$ 40,00. As entradas já estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma online pelo site oficial de vendas, https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, durante o horário comercial.

Nos demais setores, os valores são de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada) para a Arquibancada Central, e de R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) para a Cadeira Coberta. Os ingressos destinados à torcida visitante custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).