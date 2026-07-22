O cruzamento das ruas Padre Francisco Van Der Maas e Sebastião Pregnolato, no Jardim Contorno, em Bauru, foi palco de um acidente seguido do capotamento de um dos carros envolvidos, um Renault Kwid, na manhã desta quarta-feira (22). O local é considerado perigoso pelos moradores devido ao grande volume de veículos que transitam diariamente.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros que passava pelo local atendeu a ocorrência, que não registrou feridos graves. O boletim de ocorrência ainda será registrado no Plantão Policial.