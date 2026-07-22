A Paróquia São Cristóvão de Bauru convida toda a comunidade para participar da 61.ª Festa de São Cristóvão, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de julho. A programação reúne momentos de fé, confraternização e tradição, celebrando o padroeiro dos motoristas e viajantes.
A programação religiosa tem início com o tríduo, nos dias 22, 23 e 24 de julho, sempre às 19h30, com celebrações presididas pelos padres Luís Sé, Dom Ricci e Padre Júnior. O tríduo (do latim triduum, "três dias") é uma prática devocional católica que consiste em três dias consecutivos de orações, missas e reflexões.
No dia 25 de julho, data dedicada a São Cristóvão, haverá missa às 7h e, às 17h, celebração presidida por Dom Rubens Sevilha, bispo diocesano de Bauru.
Já no domingo, 26 de julho, acontece a tradicional Carreata de São Cristóvão, com saída às 8h, em frente ao Sindbru (Av. Nações Unidas, nº 40-45). Ao longo do dia, serão celebradas missas às 10h, 12h15 e 19h. Das 9h às 15h, haverá a tradicional Bênção dos Veículos, além da bênção das chaves em todas as missas.
Além da programação religiosa, a festa contará com uma grande quermesse:
24 de julho (sexta-feira): a partir das 19h;
25 de julho (sábado): a partir das 18h, com Show de Prêmios;
26 de julho (domingo): a partir das 10h, com Show de Prêmios e o tradicional arroz carreteiro.
A festa será realizada na Paróquia São Cristóvão, localizada na avenida Nossa Senhora de Fátima, 15-80, em Bauru.