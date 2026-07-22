A Paróquia São Cristóvão de Bauru convida toda a comunidade para participar da 61.ª Festa de São Cristóvão, que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de julho. A programação reúne momentos de fé, confraternização e tradição, celebrando o padroeiro dos motoristas e viajantes.

A programação religiosa tem início com o tríduo, nos dias 22, 23 e 24 de julho, sempre às 19h30, com celebrações presididas pelos padres Luís Sé, Dom Ricci e Padre Júnior. O tríduo (do latim triduum, "três dias") é uma prática devocional católica que consiste em três dias consecutivos de orações, missas e reflexões.

No dia 25 de julho, data dedicada a São Cristóvão, haverá missa às 7h e, às 17h, celebração presidida por Dom Rubens Sevilha, bispo diocesano de Bauru.