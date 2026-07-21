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EM BOTUCATU

Polícia Civil prende procurado e apreende simulacro em condomínio

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
O simulacro de arma de fogo foi apreendido e encaminhado para perícia
O simulacro de arma de fogo foi apreendido e encaminhado para perícia

Botucatu - Na tarde desta terça-feira (21), policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) capturaram um procurado pela Justiça e apreenderam um simulacro de arma de fogo no interior de um condomínio de apartamentos no Jardim Vista Linda, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

As equipes apuravam denúncia anônima relacionada à possível existência de uma arma de fogo em um dos apartamentos. No local, uma moradora apresentou espontaneamente aos policiais um simulacro de pistola.

No decorrer das diligências, eles constataram a existência de mandado de prisão em desfavor de um pintor de 36 anos em razão de condenação à pena de 4 meses e 5 dias de prisão, em regime aberto, por ameaça.

Diante da ordem judicial em vigor, o homem foi levado à sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde ficou à disposição da Justiça. O simulacro de arma de fogo foi apreendido e encaminhado para perícia.

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