Botucatu - Na tarde desta terça-feira (21), policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) capturaram um procurado pela Justiça e apreenderam um simulacro de arma de fogo no interior de um condomínio de apartamentos no Jardim Vista Linda, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

As equipes apuravam denúncia anônima relacionada à possível existência de uma arma de fogo em um dos apartamentos. No local, uma moradora apresentou espontaneamente aos policiais um simulacro de pistola.

No decorrer das diligências, eles constataram a existência de mandado de prisão em desfavor de um pintor de 36 anos em razão de condenação à pena de 4 meses e 5 dias de prisão, em regime aberto, por ameaça.