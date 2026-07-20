Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Parque das Nações, em Bauru, após tentar se livrar dos entorpecentes durante uma fuga da Polícia Militar. O fato inusitado, que chamou a atenção da corporação neste domingo (19), foi que o suspeito comercializava um "kit" de drogas acompanhado de uma bala sabor café. A suspeita é de que o doce fosse utilizado para ajudar a disfarçar o hálito dos usuários após o consumo.

Segundo o que apurou a reportagem, uma equipe da 1.ª Companhia da PM realizava patrulhamento pela comunidade quando flagrou o homem entregando drogas a um ocupante de um veículo da quadra 1 da rua Luiz Ferrari. Ao perceber a aproximação da viatura, ele caminhou em direção ao interior da comunidade e, ao notar que seria abordado, correu em direção a um córrego. Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a perseguição, o suspeito arremessou uma sacola com drogas nas águas do córrego. Um dos policiais entrou no curso d'água para recuperar o material e constatou que havia porções de entorpecentes embaladas em sacos do tipo zip lock.

Na sacola foram encontrados cinco kits contendo seda, porções de maconha e uma bala sabor café, além de pedras de crack e pinos com cocaína. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.