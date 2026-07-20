20 de julho de 2026
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INUSITADO

Traficante de Bauru vendia kit de drogas com bala sabor café

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O suposto objetivo era que o doce ajudasse a disfarçar o hálito; ele foi preso pela PM
O suposto objetivo era que o doce ajudasse a disfarçar o hálito; ele foi preso pela PM

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Parque das Nações, em Bauru, após tentar se livrar dos entorpecentes durante uma fuga da Polícia Militar. O fato inusitado, que chamou a atenção da corporação neste domingo (19), foi que o suspeito comercializava um "kit" de drogas acompanhado de uma bala sabor café. A suspeita é de que o doce fosse utilizado para ajudar a disfarçar o hálito dos usuários após o consumo.

Segundo o que apurou a reportagem, uma equipe da 1.ª Companhia da PM realizava patrulhamento pela comunidade quando flagrou o homem entregando drogas a um ocupante de um veículo da quadra 1 da rua Luiz Ferrari. Ao perceber a aproximação da viatura, ele caminhou em direção ao interior da comunidade e, ao notar que seria abordado, correu em direção a um córrego. Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a perseguição, o suspeito arremessou uma sacola com drogas nas águas do córrego. Um dos policiais entrou no curso d'água para recuperar o material e constatou que havia porções de entorpecentes embaladas em sacos do tipo zip lock.

Na sacola foram encontrados cinco kits contendo seda, porções de maconha e uma bala sabor café, além de pedras de crack e pinos com cocaína. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.

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