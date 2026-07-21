Nesta terça-feira (21), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), concluiu a segunda edição da "Operação Inverno", força-tarefa de combate à emissão irregular de fumaça preta por caminhões e ônibus movidos a diesel. Na região, 37 motoristas foram autuados em Pederneiras e em Botucatu e receberam multas de R$ 2.305,20.

Na primeira cidade, a fiscalização ocorreu no km 223 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, e resultou em 997 veículos vistoriados, e 25 autuados (3,1% do total). Já em Botucatu, os agentes ficaram posicionados no km 252 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido Interior. Dos 944 veículos fiscalizados, 12 foram multados (1,5% do total).

Realizada simultaneamente em 26 pontos distribuídos por rodovias paulistas, a ação inspecionou, no total, 37.510 caminhões e ônibus. Desse total, apenas 421 apresentaram irregularidades, o equivalente a cerca de 1,4% da frota vistoriada.