Nesta terça-feira (21), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), concluiu a segunda edição da "Operação Inverno", força-tarefa de combate à emissão irregular de fumaça preta por caminhões e ônibus movidos a diesel. Na região, 37 motoristas foram autuados em Pederneiras e em Botucatu e receberam multas de R$ 2.305,20.
Na primeira cidade, a fiscalização ocorreu no km 223 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, e resultou em 997 veículos vistoriados, e 25 autuados (3,1% do total). Já em Botucatu, os agentes ficaram posicionados no km 252 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido Interior. Dos 944 veículos fiscalizados, 12 foram multados (1,5% do total).
Realizada simultaneamente em 26 pontos distribuídos por rodovias paulistas, a ação inspecionou, no total, 37.510 caminhões e ônibus. Desse total, apenas 421 apresentaram irregularidades, o equivalente a cerca de 1,4% da frota vistoriada.
Em um dos principais pontos da megaoperação, no trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, em Barueri, a equipe da Cetesb abordou onze veículos para medição técnica da opacidade e verificação do uso do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), aditivo obrigatório em veículos mais novos para reduzir as emissões de poluentes. Apenas um veículo foi reprovado.
A Operação Inverno integra o programa de fiscalização da Cetesb voltado à redução da poluição atmosférica causada por veículos movidos a diesel, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, especialmente nesta época de estiagem.
Como é feita a fiscalização
Em todos os pontos, os técnicos da Cetesb utilizaram a Escala de Ringelmann, ferramenta que permite medir visualmente o nível de opacidade da fumaça emitida pelos veículos. A operação também teve como foco identificar, além das emissões irregulares de fumaça preta, sistemas de controle de emissões adulterados ou em más condições de funcionamento.
Ela ocorre no período mais sensível do ano para a qualidade do ar, quando as baixas temperaturas e a estiagem dificultam a dispersão dos poluentes. A iniciativa busca, além de coibir irregularidades, educar os motoristas sobre a importância da manutenção adequada e preventiva dos veículos e sobre os impactos da poluição automotora na saúde e no meio ambiente.
Esta foi a segunda operação do ano, no âmbito da Operação Inverno 2026. Na primeira etapa, realizada em junho, a Cetesb vistoriou mais de 45 mil veículos. Apenas cerca de 1,2% apresentaram irregularidades passíveis de autuação, resultando em 524 multas aplicadas.