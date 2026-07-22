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NA SEDECON

Mais de 1.100 pessoas participam da 10.ª edição do 'Gera Bauru'

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
As empresas foram as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos
As empresas foram as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realizou nesta terça-feira (21) a 10.ª edição do "Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras", com o tradicional feirão de empregos. Mais de 1.100 pessoas estiveram no evento, na sede da Sedecon. No total, foram disponibilizadas mais de 1.000 vagas de emprego por 15 empresas de Bauru e região, além de vagas de estágio para estudantes.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas foram para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas foram as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos.

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