Na tarde desta terça-feira (21), o Bauru Basket oficializou o retorno de um velho conhecido da torcida: o pivô Anderson Rodrigues, de 28 anos e 2,04m de altura. "Tô de volta! Aqui eu me sinto em casa. É muito especial retornar. Acredito que vamos com tudo para conseguir fazer uma temporada muito boa", comemorou o jogador, que voltará a vestir a camisa 16 do Dragão.

Histórico

Nascido e criado no bairro de Perus, na região noroeste da capital paulista, o atleta iniciou sua trajetória no basquete profissional pelo São Paulo. Depois, acumulou passagens por Pato Basquete, Osasco e Rio Claro, antes de desembarcar na Cidade Sem Limites pela primeira vez na temporada 2022/23.

Em seu ano de estreia, participou da conquista da Liga Sul-Americana. Em 23/24, viveu uma grande evolução individual, com desempenhos que o colocaram entre os finalistas do prêmio de melhor pivô do NBB Caixa.