Na tarde desta terça-feira (21), o Bauru Basket oficializou o retorno de um velho conhecido da torcida: o pivô Anderson Rodrigues, de 28 anos e 2,04m de altura. "Tô de volta! Aqui eu me sinto em casa. É muito especial retornar. Acredito que vamos com tudo para conseguir fazer uma temporada muito boa", comemorou o jogador, que voltará a vestir a camisa 16 do Dragão.
Histórico
Nascido e criado no bairro de Perus, na região noroeste da capital paulista, o atleta iniciou sua trajetória no basquete profissional pelo São Paulo. Depois, acumulou passagens por Pato Basquete, Osasco e Rio Claro, antes de desembarcar na Cidade Sem Limites pela primeira vez na temporada 2022/23.
Em seu ano de estreia, participou da conquista da Liga Sul-Americana. Em 23/24, viveu uma grande evolução individual, com desempenhos que o colocaram entre os finalistas do prêmio de melhor pivô do NBB Caixa.
Após deixar o Dragão, Anderson teve uma breve experiência no basquete mexicano. Depois, defendeu o Brasília e, na última temporada, vestiu as cores do São José. Pela equipe do Vale do Paraíba, registrou médias de 10,3 pontos, 4,5 rebotes, 0,8 assistência e 12,5 de eficiência por partida, confirmando a regularidade apresentada nos últimos anos.
Além da presença constante nos rebotes e da boa proteção ao aro, o jogador também se destaca pela mobilidade incomum para sua estatura. No ataque, as enterradas de efeito formam sua principal marca, com lances repletos de força física que levantam a torcida nas arquibancadas.
Apesar de ter defendido o Bauru Basket por apenas duas temporadas, foi tempo suficiente para o pivô somar 952 pontos e alcançar o posto de 13º maior pontuador do clube na história do NBB Caixa.
Elenco
Com o retorno de Anderson Rodrigues, o Bauru Basket segue dando forma ao elenco para a temporada 2026/2027. Além do pivô, a diretoria já confirmou as chegadas do armador Fermín Thygesen e dos alas Anthony Harris e Corderro Bennett, bem como as renovações do técnico Paulo Jaú e do ala Gustavo Santana. Os demais atletas serão oficializados nos próximos dias.