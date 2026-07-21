21 de julho de 2026
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AÇÃO ESPECIAL

Unimed Bauru faz 55 anos e leva clientes ao jogo do Noroeste

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Estádio Alfredo de Castilho será palco da ação comemorativa dos 55 anos da Unimed Bauru durante o jogo do Noroeste
O Estádio Alfredo de Castilho será palco da ação comemorativa dos 55 anos da Unimed Bauru durante o jogo do Noroeste

Como parte das comemorações pelos seus 55 anos, a Unimed Bauru firmou uma parceria com o Esporte Clube Noroeste para oferecer um presente especial aos seus beneficiários: entrada gratuita para a partida entre Noroeste e União São João, válida pela Copa Paulista 2026. O jogo será realizado no próximo sábado (25), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Para garantir o benefício, os clientes da Unimed Bauru precisam apenas apresentar o cartão virtual da cooperativa na entrada do estádio, pelo Portão B. Não é necessário retirar ingresso antecipadamente. Quem não é cliente da Unimed também poderá acompanhar a partida. Os ingressos estarão disponíveis para compra na bilheteria do Estádio Alfredo de Castilho no dia do jogo.

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