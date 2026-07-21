A Prefeitura de Bauru publicou no Diário Oficial desta terça-feira (21) o reajuste da tarifa do transporte coletivo, que terá aumento de R$ 0,50, passando dos atuais R$ 5,75 para R$ 6,25, partir do dia 20 de agosto. De acordo com a Prefeitura esse valor só foi possível após a ampliação do subsídio destinado ao transporte coletivo urbano, reforçando o investimento municipal no custeio do sistema e reduzindo o impacto da atualização tarifária anual para os usuários. Pelos cálculos técnicos do sistema, a tarifa seria de R$ 7,50. Para reduzir esse impacto aos passageiros, a Prefeitura ampliou o subsídio destinado ao transporte coletivo, que passou de R$ 0,75 para R$ 1,25 por passageiro, totalizando um investimento municipal de quase R$ 20 milhões.

A revisão do valor da tarifa segue os critérios técnicos previstos no contrato do transporte coletivo, considerando a variação dos custos necessários para a operação do serviço, como combustível, mão de obra, manutenção, peças, insumos e renovação da frota.

Os valores ficam definidos da seguinte forma:

* Tarifa em dinheiro ou cartão: R$ 6,25;

* Tarifa de estudante com cartão: desconto de 50%, conforme legislação municipal;

* Estudantes menores de 18 anos: 25% custeados pelo Sistema e 25% pelo Poder Público;

* Estudantes maiores de 18 anos: 25% custeados pelo Poder Público e 25%, por liberalidade, pelas empresas concessionárias;

* Integração: sem custo;

* Idosos de 60 a 64 anos cadastrados, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência: permanecem com isenção tarifária.