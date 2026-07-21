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REAJUSTE

Transporte coletivo terá aumento a partir de agosto em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Revisão do valor da tarifa segue os critérios técnicos previstos no contrato do transporte coletivo.
Revisão do valor da tarifa segue os critérios técnicos previstos no contrato do transporte coletivo.

A Prefeitura de Bauru publicou no Diário Oficial desta terça-feira (21) o reajuste da tarifa do transporte coletivo, que terá aumento de R$ 0,50, passando dos atuais R$ 5,75 para R$ 6,25, partir do dia 20 de agosto. De acordo com a Prefeitura esse valor só foi possível após a ampliação do subsídio destinado ao transporte coletivo urbano, reforçando o investimento municipal no custeio do sistema e reduzindo o impacto da atualização tarifária anual para os usuários. Pelos cálculos técnicos do sistema, a tarifa seria de R$ 7,50. Para reduzir esse impacto aos passageiros, a Prefeitura ampliou o subsídio destinado ao transporte coletivo, que passou de R$ 0,75 para R$ 1,25 por passageiro, totalizando um investimento municipal de quase R$ 20 milhões.

A revisão do valor da tarifa segue os critérios técnicos previstos no contrato do transporte coletivo, considerando a variação dos custos necessários para a operação do serviço, como combustível, mão de obra, manutenção, peças, insumos e renovação da frota.

Os valores ficam definidos da seguinte forma:
* Tarifa em dinheiro ou cartão: R$ 6,25;
* Tarifa de estudante com cartão: desconto de 50%, conforme legislação municipal;
* Estudantes menores de 18 anos: 25% custeados pelo Sistema e 25% pelo Poder Público;
* Estudantes maiores de 18 anos: 25% custeados pelo Poder Público e 25%, por liberalidade, pelas empresas concessionárias;
* Integração: sem custo;
* Idosos de 60 a 64 anos cadastrados, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência: permanecem com isenção tarifária.

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