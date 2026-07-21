21 de julho de 2026
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Emprega Bauru divulga 93 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 93 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Advogado I, II e III – 2 vagas

Agente de viagens - Infinity Travel – 2 vagas

Almoxarife – 1 vaga

Analista Administrativo Imobiliário – 1 vaga

Analista Administrativo/Recepção – 1 vaga

Analista de DP – 1 vaga

Analista de Operações - Diligências Virtuais (Jurídico) – 3 vagas

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 5 vagas

Analista de sucesso do cliente – 1 vaga

Analista Financeiro (Importação) – 1 vaga

Atendente de farmácia – 1 vaga

Atendente de Marketing – 1 vaga

Atendente de relações comerciais - Ultragaz Energia Elétrica – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de limpeza (facilities) – 2 vagas

Auxiliar de limpeza para ótica – 1 vaga

Auxiliar de logística (5x2) – 4 vagas

Auxiliar de Produção – 5 vagas

Auxiliar Fiscal – 1 vaga

Auxiliar/Técnico de Enfermagem – 15 vagas

Balconista/atendente (Gold Silver Centro) – 1 vaga

Camareiro (a) – 4 vagas

Caseiro – 1 vaga

Consultor de vendas óptico – 1 vaga

Costureiro (a) – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Designer de sobrancelhas – 1 vaga

Divulgador de vendas – 1 vaga

Embalador rural – 1 vaga

Empregada doméstica – 1 vaga

Estágio Administrativo – 1 vaga

Estágio em Atendimento – 1 vaga

Estofador – montador – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Instalador cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 1 vaga

Mecânico – alinhador – 1 vaga

Montador de tendas – 1 vaga

Montador óptico – 1 vaga

Nutricionista gestor (a) – 1 vaga

Operador de máquinas industriais – 1 vaga

Retificador de bielas linha leve e linha pesada – 1 vaga

Retificador de bloco linha leve e pesada – 1 vaga

Retificador de cabeçote linha leve e linha pesada – 1 vaga

Soldador – 1 vaga

Soldador tig – 1 vaga

Supervisor de agência - Infinity Travel – 1 vaga

Supervisor de Recursos Humanos – DP – 1 vaga

Supervisor de vendas externo – 1 vaga

Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga

Técnico de Informática – 1 vaga

Trabalhador rural – 2 vagas

Vendedor e-commerce – 1 vaga

Vendedor externo – 1 vaga

Vendedor online – 1 vaga

Vendedor (a) – 2 vaga

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