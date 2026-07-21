A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 93 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Advogado I, II e III – 2 vagas
Agente de viagens - Infinity Travel – 2 vagas
Almoxarife – 1 vaga
Analista Administrativo Imobiliário – 1 vaga
Analista Administrativo/Recepção – 1 vaga
Analista de DP – 1 vaga
Analista de Operações - Diligências Virtuais (Jurídico) – 3 vagas
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 5 vagas
Analista de sucesso do cliente – 1 vaga
Analista Financeiro (Importação) – 1 vaga
Atendente de farmácia – 1 vaga
Atendente de Marketing – 1 vaga
Atendente de relações comerciais - Ultragaz Energia Elétrica – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de limpeza (facilities) – 2 vagas
Auxiliar de limpeza para ótica – 1 vaga
Auxiliar de logística (5x2) – 4 vagas
Auxiliar de Produção – 5 vagas
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Auxiliar/Técnico de Enfermagem – 15 vagas
Balconista/atendente (Gold Silver Centro) – 1 vaga
Camareiro (a) – 4 vagas
Caseiro – 1 vaga
Consultor de vendas óptico – 1 vaga
Costureiro (a) – 1 vaga
Cozinheiro (a) – 1 vaga
Designer de sobrancelhas – 1 vaga
Divulgador de vendas – 1 vaga
Embalador rural – 1 vaga
Empregada doméstica – 1 vaga
Estágio Administrativo – 1 vaga
Estágio em Atendimento – 1 vaga
Estofador – montador – 1 vaga
Estoquista – 1 vaga
Instalador cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga
Mecânico de automóveis – 1 vaga
Mecânico – alinhador – 1 vaga
Montador de tendas – 1 vaga
Montador óptico – 1 vaga
Nutricionista gestor (a) – 1 vaga
Operador de máquinas industriais – 1 vaga
Retificador de bielas linha leve e linha pesada – 1 vaga
Retificador de bloco linha leve e pesada – 1 vaga
Retificador de cabeçote linha leve e linha pesada – 1 vaga
Soldador – 1 vaga
Soldador tig – 1 vaga
Supervisor de agência - Infinity Travel – 1 vaga
Supervisor de Recursos Humanos – DP – 1 vaga
Supervisor de vendas externo – 1 vaga
Supervisor (a) de Desenvolvimento Social – 1 vaga
Técnico de Informática – 1 vaga
Trabalhador rural – 2 vagas
Vendedor e-commerce – 1 vaga
Vendedor externo – 1 vaga
Vendedor online – 1 vaga
Vendedor (a) – 2 vaga