A Prefeitura de Bauru alerta a população sobre uma denúncia recebida de que uma pessoa estaria se passando por servidor municipal para ter acesso a residências, sob a alegação de realizar vistoria em quintais para ações de combate à dengue. A Administração Municipal orienta que nenhum morador permita a entrada de pessoas que não estejam devidamente identificadas.

Os agentes que atuam nas ações de combate às arboviroses trabalham uniformizados, utilizam colete azul e portam crachá funcional com foto, que deve ser apresentado ao morador sempre que solicitado. O crachá também possui um QR Code, que pode ser escaneado pelo celular para confirmar a identidade do servidor e verificar se ele pertence ao quadro da Prefeitura de Bauru.

Em caso de dúvida sobre a identidade da pessoa ou diante de qualquer atitude suspeita, não permita a entrada na residência em hipótese alguma. A orientação é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, pelo telefone (14) 3227-1514, para confirmar se há equipes realizando vistorias na região. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é fundamental para o combate à dengue, mas a segurança dos moradores deve estar sempre em primeiro lugar. Qualquer situação suspeita também pode ser comunicada imediatamente às autoridades competentes.