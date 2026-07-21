O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru realizará uma manutenção emergencial na adutora do poço Lotes Urbanizados a partir das 8h desta terça-feira (21). O serviço deve ser concluído no fim da tarde e poderá provocar abastecimento intermitente em bairros da região norte da cidade ao longo do dia.

De acordo com o DAE, poderão ser afetados os bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia, Loteamento Empresarial Bauru e os residenciais Cidade Alegre, Mirante da Colina e Portal da Colina.

A autarquia orienta os moradores dessas regiões a fazerem uso racional da água até que o sistema seja totalmente restabelecido. Também reforça a importância de manter reservação domiciliar adequada às normas técnicas, com capacidade para atender, no mínimo, 24 horas de consumo, reduzindo os impactos de interrupções emergenciais ou programadas. Em situações emergenciais de desabastecimento, o fornecimento de água por caminhão-pipa poderá ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para ligações de telefones fixos e celulares.