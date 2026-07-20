

Sim, eu torci pela Espanha. Comemorei o gol espanhol como se fosse um gol do Brasil.

A explicação é simples: o Brasil continua sendo pentacampeão mundial, e ver a Argentina se aproximar desse feito histórico jamais seria motivo de entusiasmo para um brasileiro apaixonado por futebol. Mas há uma razão ainda mais importante. Há décadas, parte da torcida argentina normalizou ofensas racistas contra brasileiros.

O termo "mono", usado para comparar brasileiros a macacos, tornou-se um insulto recorrente em estádios, aeroportos, ruas e redes sociais. Não se trata de um episódio isolado, nem de uma provocação recente. É um comportamento que atravessa gerações. Nos anos 1990 e 2000, essas manifestações eram frequentemente tratadas como "folclore do futebol". Vieram os anos 2010, e nada mudou. Pelo contrário: os episódios ganharam repercussão mundial graças às transmissões ao vivo e às redes sociais. Já na década de 2020, mesmo com campanhas internacionais contra o racismo, brasileiros continuaram sendo chamados de "mono" em competições da Conmebol, em jogos de clubes e da seleção. A resposta? Quase sempre a mesma: risadas, ironias e a velha desculpa de que "é apenas uma brincadeira". Não é. Racismo nunca foi brincadeira.