Don't Cry for Me, Argentina
Sim, eu torci pela Espanha. Comemorei o gol espanhol como se fosse um gol do Brasil.
A explicação é simples: o Brasil continua sendo pentacampeão mundial, e ver a Argentina se aproximar desse feito histórico jamais seria motivo de entusiasmo para um brasileiro apaixonado por futebol. Mas há uma razão ainda mais importante. Há décadas, parte da torcida argentina normalizou ofensas racistas contra brasileiros.
O termo "mono", usado para comparar brasileiros a macacos, tornou-se um insulto recorrente em estádios, aeroportos, ruas e redes sociais. Não se trata de um episódio isolado, nem de uma provocação recente. É um comportamento que atravessa gerações. Nos anos 1990 e 2000, essas manifestações eram frequentemente tratadas como "folclore do futebol". Vieram os anos 2010, e nada mudou. Pelo contrário: os episódios ganharam repercussão mundial graças às transmissões ao vivo e às redes sociais. Já na década de 2020, mesmo com campanhas internacionais contra o racismo, brasileiros continuaram sendo chamados de "mono" em competições da Conmebol, em jogos de clubes e da seleção. A resposta? Quase sempre a mesma: risadas, ironias e a velha desculpa de que "é apenas uma brincadeira". Não é. Racismo nunca foi brincadeira.
É verdade que a Espanha também convive com esse problema. Vinícius Júnior sofreu ataques racistas repetidas vezes durante partidas do Campeonato Espanhol. A diferença é que, após enorme pressão da sociedade, da imprensa e da Justiça, torcedores passaram a ser identificados, presos, condenados e proibidos de frequentar estádios. O problema está longe de acabar, mas o Estado espanhol começou a tratar o racismo como crime.
Na Argentina, infelizmente, ainda é comum ver esses episódios serem minimizados. Muitas vezes, são tratados como parte da rivalidade esportiva, sem punições proporcionais e sem uma reflexão séria sobre o tema. Por isso, minha torcida pela Espanha foi muito além do futebol. Foi uma forma simbólica de dizer que rivalidade esportiva tem limites, mas dignidade humana não. Quem chama um brasileiro de "mono" não está apenas provocando um adversário. Está reproduzindo um comportamento racista que precisa ser denunciado, combatido e punido.Que a derrota sirva, ao menos, para provocar uma reflexão.
Porque títulos se conquistam dentro de campo. Respeito se conquista fora dele.