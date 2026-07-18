O piano neoclássico destaca-se na cena musical contemporânea desde 2000. Combina elementos da música clássica com influências do ambiente, do cinema e das músicas populares. E foi esse estilo o escolhido pelo pianista Bruno Nunes Chiaradia, ex-morador de Bauru, que desde 2023 dedica-se à composição de obras autorais e costuma encantar quem o ouve ao piano.
Artista independente, Bruno Chiaradia tem 27 anos e nasceu em Curitiba (PR), mas viveu grande parte de sua vida em Bauru, até fixar-se em Ourinhos.
Seu interesse pela música vem da infância e durante muitos anos foi visto apenas como refúgio emocional, enquanto se dedicava aos estudos e buscava outras formações. "Imaginar o que cada um sente, ao ouvir minhas músicas, é o que me estimula", conta Bruno.
Após ingressar em duas faculdades diferentes, teve a certeza de que era a música sua verdadeira vocação e encontrou no neoclássico contemporâneo a linguagem ideal para transformar emoções e memórias em melodias delicadas e expressivas.
Sua paixão pela música é tão grande que pianos em cafés, hotéis ou espaços públicos o atraem como imãs. Tanto, que, sempre que surgem oportunidades, ele interpreta suas composições em público e atrai muita gente.
Suas músicas estão disponíveis em plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube, e já foram incluídas na trilha musical da peça 'Sementes (Re) Existentes', baseada na obra 'A Santa Inquisição', de Dias Gomes, com roteiro do Grupo Panela de Expressão, de Ourinhos, dirigido por Karina Zimmermann.
Transformar suas ideias musicais em gravações de alta qualidade sempre foi a meta de Bruno, mas os altos custos dos estúdios são obstáculos e fizeram dele um produtor autodidata.
Aprendeu a usar programas de produção musical, com os quais transforma suas composições para piano em arranjos cada vez mais ricos. Entre constantes estudos, sonha com equipamentos mais modernos e com uma equipe especializada para aprimorar sua arte.
Das suas composições, as mais ouvidas no Spotify são Dandelion, Memories e Maybe. Juntas, ultrapassam a marca de 40 mil reproduções.
No YouTube, ele amplia o alcance de suas obras em videoclipes que chegam a novos públicos. Compartilhar emoções e histórias por meio do piano é seu projeto e, para tanto, evolui no cenário neoclássico contemporâneo inspirando-se em grandes nomes do gênero para aperfeiçoar sua arte e consolidar sua trajetória como compositor.