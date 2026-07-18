O piano neoclássico destaca-se na cena musical contemporânea desde 2000. Combina elementos da música clássica com influências do ambiente, do cinema e das músicas populares. E foi esse estilo o escolhido pelo pianista Bruno Nunes Chiaradia, ex-morador de Bauru, que desde 2023 dedica-se à composição de obras autorais e costuma encantar quem o ouve ao piano.

Artista independente, Bruno Chiaradia tem 27 anos e nasceu em Curitiba (PR), mas viveu grande parte de sua vida em Bauru, até fixar-se em Ourinhos.

Seu interesse pela música vem da infância e durante muitos anos foi visto apenas como refúgio emocional, enquanto se dedicava aos estudos e buscava outras formações. "Imaginar o que cada um sente, ao ouvir minhas músicas, é o que me estimula", conta Bruno.