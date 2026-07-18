O espetáculo Geriatricus será realizado neste domingo (19), às 20h, na Algodoeira Eventos, em Jaú. Com realização da Discovery Entretenimento, o evento promete uma noite de humor, música e entretenimento, além de promover uma ação solidária em benefício do Hospital Amaral Carvalho, referência no tratamento oncológico.

A iniciativa convida o público a participar da arrecadação voluntária de 1 litro de leite, que será destinado ao hospital.

A proposta une diversão e solidariedade, incentivando a colaboração da comunidade em uma causa que contribui diretamente para o atendimento de pacientes e familiares assistidos pela instituição.