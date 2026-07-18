A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, publicou no Diário Oficial de quinta-feira (9) o edital com a abertura de inscrições para o transporte de alunos ao Conservatório de Tatuí. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de julho, de forma online. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

O processo de seleção será realizado pela pasta, de acordo com os critérios estabelecidos, com total de 25 vagas.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou presencialmente na Secretaria de Cultura, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.