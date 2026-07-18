Bauru receberá na próxima quinta-feira (23) a 2ª edição do Café com Influencers, encontro que reunirá criadores de conteúdo digital da cidade e da região na nova sede do JC/JCNET, na Rua Xingu, 4-35. A iniciativa é do Instituto Markinho Souza, Concilig e do JC/JCNET, e tem como objetivo valorizar o trabalho dos influenciadores digitais e fortalecer a comunicação produzida nas plataformas digitais.
O evento foi criado para reconhecer a importância dos influenciadores na produção de conteúdo, na divulgação de informações, no incentivo ao empreendedorismo e na conexão entre marcas, empresas e a comunidade. Além disso, busca estimular a produção de conteúdo de qualidade, promover o uso responsável das redes sociais e ampliar o debate sobre os desafios e as oportunidades da profissão.
No café também será discutida a premiação dos influencers, a ser realizada no Dia Municipal do Influenciador Digital de Bauru, celebrado anualmente em 30 de agosto. A data passou a integrar oficialmente o Calendário Oficial do Município por meio da Lei Municipal nº 7.840/2024, de autoria do vereador Markinho Souza, reconhecendo a relevância da atuação dos criadores de conteúdo para a comunicação e a cultura digital.
A primeira edição do Café com Influencers foi realizada na sede da Concilig e reuniu dezenas de participantes em um momento de integração e troca de experiências. Agora, a segunda edição ganha um novo espaço ao ser sediada pelo JC/JCNET, que em 2026 celebra 58 anos de história. A escolha reforça o posicionamento do grupo de comunicação, que vem ampliando seus investimentos no ambiente digital e consolidando sua presença multiplataforma sob o slogan “Mais vivo do que nunca”.
Reconhecido pela credibilidade, imparcialidade e compromisso com a informação, o JC/JCNET fortalece sua atuação como referência em jornalismo no Interior paulista e brasileiro, acompanhando a transformação do consumo de notícias e aproximando-se cada vez mais do público também por meio das plataformas digitais.
O convite é aberto a todos os influenciadores digitais de Bauru e região, que poderão participar gratuitamente do encontro. A expectativa é reunir profissionais de diferentes segmentos para uma manhã de networking, troca de experiências e valorização de quem contribui diariamente para a construção do ecossistema digital da região.