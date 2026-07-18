Bauru receberá na próxima quinta-feira (23) a 2ª edição do Café com Influencers, encontro que reunirá criadores de conteúdo digital da cidade e da região na nova sede do JC/JCNET, na Rua Xingu, 4-35. A iniciativa é do Instituto Markinho Souza, Concilig e do JC/JCNET, e tem como objetivo valorizar o trabalho dos influenciadores digitais e fortalecer a comunicação produzida nas plataformas digitais.

O evento foi criado para reconhecer a importância dos influenciadores na produção de conteúdo, na divulgação de informações, no incentivo ao empreendedorismo e na conexão entre marcas, empresas e a comunidade. Além disso, busca estimular a produção de conteúdo de qualidade, promover o uso responsável das redes sociais e ampliar o debate sobre os desafios e as oportunidades da profissão.

No café também será discutida a premiação dos influencers, a ser realizada no Dia Municipal do Influenciador Digital de Bauru, celebrado anualmente em 30 de agosto. A data passou a integrar oficialmente o Calendário Oficial do Município por meio da Lei Municipal nº 7.840/2024, de autoria do vereador Markinho Souza, reconhecendo a relevância da atuação dos criadores de conteúdo para a comunicação e a cultura digital.