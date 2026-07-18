Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar e foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) após um motorista colidir um carro alugado contra um poste de iluminação pública no Jardim Estoril. O condutor admitiu ter dormido ao volante momentos antes da batida. De acordo com as informações oficiais, um homem transitava pela via pública a bordo de um Renault Kwid branco. O veículo pertence a uma locadora.

Em depoimento aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o condutor relatou que "deu uma apagada" devido ao cansaço, perdendo o controle da direção. O impacto contra o poste de iluminação destruiu a parte frontal do automóvel e causou o acionamento automático dos airbags dianteiros. O poste atingido não sofreu danos materiais estruturais.

Apesar da gravidade da colisão frontal, o motorista sofreu apenas dores no joelho esquerdo. Os policiais em campo acionaram o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas Helder recusou o socorro imediato, informando que buscaria uma unidade hospitalar por meios próprios posteriormente. Uma consulta realizada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) constatou que toda a documentação do motorista e do veículo estava em ordem.