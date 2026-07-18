Uma discussão motivada pelo empréstimo e retenção de motocicletas terminou em agressões físicas e mobilizou as forças de segurança no Parque Júlio Nóbrega, em Bauru. O caso foi registrado nesta sexta-feira (17), na Central de Polícia Judiciária (CPJ), como lesão corporal. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma "desinteligência" que reunia cerca de dez pessoas. O conflito teve início após a equipe policial recolher a moto de uma pessoa.

A investigação aponta que o proprietário havia emprestado seu veículo para um homem levar um terceiro jovem até uma residência. Como garantia, o tomador da moto emprestada deixou na casa do proprietário a motocicleta de seu pai. Porém, ao descobrir que sua moto havia sido apreendida pela fiscalização, o proprietário da moto apreendida recusou-se a devolver o veículo que ficara sob sua guarda. Ele alegou que precisava do meio de transporte para trabalhar e se locomover no dia a dia.

A decisão gerou o início do desentendimento familiar e entre vizinhos. A situação escalou com a chegada do irmão do proprietário da moto ao local. Segundo o depoimento de quem emprestou a moto, o indivíduo passou a agredi-lo fisicamente. Ao notar as agressões, a mãe tentou intervir para proteger o filho, mas também acabou sendo agredida pelo homem que chegou ao local.