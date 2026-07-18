A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições de expositores para o encerramento do Projeto Bibliotecas Vivas - 2026. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de agosto. As informações e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/inscricao.aspx

O evento será no dia 22 de agosto, das 16h às 20h, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva'. Podem realizar a inscrição pessoas físicas e jurídicas, interessados na exposição e comercialização de produtos relacionados à cultura nerd e geek, como games, RPG, HQs, mangás, animes, card games, colecionáveis, artes autorais, acessórios de cosplay e temáticos, produtos e gêneros alimentícios temáticos.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Biblioteca Rodrigues de Abreu no telefone e WhatsApp (14) 3235-9352 ou no e-mail bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br, com funcionamento das 8h às 16h45 de segunda a sexta-feira.