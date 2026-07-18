Quando a Copa interrompe a rotina do trabalho, há algo a mais do que mera suspensão da produtividade para assistir futebol. Trata-se de recordar que a vida humana não cabe totalmente no expediente.

Esportes, artes e religiões podem, infelizmente, ser usados por poderes autoritários, mercados consumistas e paixões das mais alienadas. Mas também pertencem legitimamente ao mundo da vida — "lebenswelt", como dizem filósofos como Habermas —, esse tecido humano de sentidos, afetos, memórias, ritos e encontros no qual uma sociedade respira.

O trabalho é indispensável para o homem, pois pelo trabalho garantimos o pão de cada dia. Mas o trabalho não é absoluto. O trabalho também pode alienar, domesticar e até escravizar quando se converte na medida única da dignidade humana. Por isso, há algo moralmente legítimo na pausa coletiva para ver um jogo, pois a beleza do futebol pode ser um espaço de lazer e nenhuma sociedade livre vive apenas de eficiência.