Esta questão acima muito tem intrigado e alimentado discussões ambientais dos moradores de Bauru e região, isto porque as nascentes do Rio Bauru que leva o nome da cidade ocorrem dentro de nosso município, mas o desague de suas águas poluídas acontece na sua foz em outros municípios da região no Rio Tietê. Os municípios afetados pelo Rio Bauru poluído são na sua margem direita Pederneiras e na margem esquerda Boraceia.

Legalmente, fiscalizar a poluição hídrica é uma exclusiva competência municipal o que implica limpeza e conservação em faixas de largura pré determinadas das margens dos rios e córregos que se encontram seu território. No caso de cursos d´água com menos de 10 metros, como o Rio Bauru, se exige a conservação e proteção de pelo menos 30 metros de cada margem de acordo com Resolução do CONAMA.

Portanto para entendermos a situação torna-se necessário esclarecer sobre o trajeto do Rio Bauru dentro dos limites de Bauru para que possamos perceber melhor e mais claramente as responsabilidades e o grande prejuízo ambiental que tem sido causado em toda a região pela falta de cuidados e proteção ambiental das margens e das águas do Rio Bauru.