Ela está em sua final e temos que admitir que movimentou o mundo.
Desta vez com mais países participantes e com 104 jogos, muitos deles emocionantes, onde pudemos assistir e reconhecer grandes jogadores, foi uma vitrine para aqueles que se destacaram em deus times.
Os que ficaram devendo foram os técnicos, ninguém se projetou, o nosso mesmo tem que falar a nossa língua, pois não estamos entendendo a dele e não alcançou bom resultado nesta Copa.
A maior ganhadora sem dúvida foi a "Cazé tv", que transmitiu todos os jogos, com recorde de público e de seguidores.
Agora os comentaristas, então, como diz o meu amigo Zé, que sabe e acompanha o futebol: tem um monte comentando, mas que nos convencem mesmo são poucos.
Ficamos sem essa Copa, e vamos completar hexa sem ganhar nada!