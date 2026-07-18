Ela está em sua final e temos que admitir que movimentou o mundo.

Desta vez com mais países participantes e com 104 jogos, muitos deles emocionantes, onde pudemos assistir e reconhecer grandes jogadores, foi uma vitrine para aqueles que se destacaram em deus times.

Os que ficaram devendo foram os técnicos, ninguém se projetou, o nosso mesmo tem que falar a nossa língua, pois não estamos entendendo a dele e não alcançou bom resultado nesta Copa.