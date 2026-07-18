18 de julho de 2026
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OPINIÃO

Copa do mundo

Por João Gonçalves |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ela está em sua final e temos que admitir que movimentou o mundo.

Desta vez com mais países participantes e com 104 jogos, muitos deles emocionantes, onde pudemos assistir e reconhecer grandes jogadores, foi uma vitrine para aqueles que se destacaram em deus times.

Os que ficaram devendo foram os técnicos, ninguém se projetou, o nosso mesmo tem que falar a nossa língua, pois não estamos entendendo a dele e não alcançou bom resultado nesta Copa.

A maior ganhadora sem dúvida foi a "Cazé tv", que transmitiu todos os jogos, com recorde de público e de seguidores.

Agora os comentaristas, então, como diz o meu amigo Zé, que sabe e acompanha o futebol: tem um monte comentando, mas que nos convencem mesmo são poucos.

Ficamos sem essa Copa, e vamos completar hexa sem ganhar nada!

 

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