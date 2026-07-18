Prezados leitores desta conceituada Tribuna do Leitor... Escrevo estas mal traçadas linhas, neste dia 9 de julho gelado , nem tanto patriotas de verde e amarelo, pois o Brasil foi um blefe futebolístico nesta Copa... Diriam alguns, para consolo, que os três anfitriões também foram precocemente eliminados. Não me consola, pois mais uma vez nossa Seleção Canarinho foi consumida pela manipulação política, desde a convocação dos jogadores. Levar ou não Neymar?

Essa seria uma dúvida a ser discutida. Só que os objetivos de interesses múltiplos foram mais fortes. A publicidade e a imposição de patrocinadores falaram mais alto. A convocação do jogador foi, praticamente, mais política do que por fatores técnicos. Entretanto, para a Seleção Brasileira e para os brasileiros a Copa acabou cedo. E a nossa Seleção ficou devendo a raça e o comprometimento de um brioso Paraguai; a gana (sem trocadilho) de vencer e lutar até o fim de um México valente, bem como a galhardia e vibração de um Egito que, infelizmente, mesmo contando com a proteção dos Faraós, sucumbiu perante a Argentina.

Aliás, Los Hermanos que tanta gente odeia, mostram uma força gigantesca, uma supremacia no futebol impressionantes. Isto sem considerar que nós temos Neymar e eles, simplesmente , tem Lionel Messi, para mim o maior jogador do mundo. Pelé também foi, saudades do Rei ... Para nossos jogadores, a Copa foi uma viagem de turismo, com famílias a bordo e passeios mil...