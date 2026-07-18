Outro dia li uma reportagem que anunciava o retorno das pessoas redescobrindo a arte, ter uma biblioteca em casa, viagens onde a erudição volta a ter o seu lugar no centro da mesa. Várias interpretações poderiam ser dadas para o fato, não somente por este belíssimo retorno, mas pela percepção de que cultivar interesse pela cultura é um bom presságio.

Dinheiro compra quase tudo, menos tempo perdido e as transformações internas que uma boa leitura e a arte são capazes de proporcionar. Não dá para improvisar o aprendizado e o prazer que sentimos quando terminamos um bom livro ou no contato com a arte, mas declaram um lugar de pertencimento a partir de um conhecimento.

Na política, na cultura, na forma como entendemos e torcemos para o futebol, sinalizam como introjetamos e assimilamos o mundo ao redor, seja ele hostil ou não. Há também uma certa ambivalência no gosto equivocado pela erudição, que é quando se cultua para além de um merecimento que foi adquirido a partir de sua compreensão, e acaba soando estranho tratarmos o conhecimento desta maneira porque ele não nasceu para isto, mas para transformar a nossa percepção de mundo ao reatar nosso universo intrínseco, vezes

perdido com coisas banais ou um ego inflado, com atividades que expandem além do cotidiano, e se há uma busca por aplausos em vez de um humilde reconhecimento de sua grandeza, recriam o contrafluxo do próprio sentido de sua existência que é humanizar a vida a partir da beleza e da constatação histórica das coisas.