Neste 16º domingo do tempo comum, Jesus nos apresenta três parábolas sobre o Reino de Deus (Mt 13,24-43). Antes de compreendê-las, vale recordar, de modo simples, o que significa o Reino de Deus. Não se trata de um lugar, mas da presença e da ação de Deus na vida das pessoas. O Reino acontece onde Deus é acolhido, onde sua vontade é vivida e onde o amor, a justiça, a misericórdia e a paz transformam os corações e a sociedade.

A primeira parábola é a do trigo e do joio (Mt 13,24-30.36-43). Nela, Jesus reconhece uma realidade que todos experimentamos: o bem e o mal convivem lado a lado neste mundo. A reação dos empregados é eliminar imediatamente o joio. O dono, porém, pede paciência, para que o trigo não seja prejudicado. A lição é clara: Deus é justo, mas sua justiça não é precipitada nem vingativa. Ele concede tempo para a conversão e espera que o bem amadureça.

Essa compreensão encontra profundo apoio na primeira leitura. O Livro da Sabedoria afirma que a força de Deus é o fundamento de sua justiça, mas que Ele governa o mundo com clemência e consideração (Sb 12,16-18). Mais ainda, ensina que o justo deve ser humano e que Deus oferece aos pecadores a esperança do perdão (Sb 12,19). Enquanto nós, muitas vezes, desejamos julgamentos imediatos, Deus prefere oferecer oportunidades de mudança. Sua justiça caminha sempre unida à misericórdia.