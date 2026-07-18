A ABDA encerrou sua participação no Brasil Open 2026 com a sexta colocação no torneio masculino e o quarto lugar no feminino. A competição, realizada entre os dias 7 e 12 de julho, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ), reuniu as principais equipes do polo aquático brasileiro e contou também com a participação da Seleção Colombiana.
A equipe feminina iniciou a campanha com vitória sobre o Tijuca Tênis Clube por 14 a 5, mas foi superada pelo Clube de Regatas do Flamengo por 21 a 7 na sequência. No segundo dia, a ABDA conquistou mais um importante resultado ao vencer o Sesi-SP por 8 a 5.
No torneio masculino, a ABDA estreou com uma expressiva vitória por 14 a 11 sobre o Fluminense Football Club. Em seguida, enfrentou o SESI-SP e foi derrotada por 10 a 7, mas voltou a vencer na última rodada da fase de grupos ao superar a Seleção Colombiana por 17 a 10, resultado que garantiu a classificação às quartas de final. Na fase eliminatória, a equipe bauruense fez um duelo equilibrado contra o Clube Paineiras do Morumby, mas foi superada por 10 a 8. Na sequência, reagiu vencendo a Seleção Colombiana por 19 a 17 e, no último compromisso do torneio, acabou derrotada para o Fluminense, por 11 a 10, ficando na sexta colocação.