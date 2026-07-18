Há amizades que parecem improváveis. Pessoas de cidades diferentes, com histórias completamente distintas e que talvez nunca se encontrassem criaram um vínculo para a vida toda a partir de um gesto que começou no Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) a partir da coleta de medula óssea para um transplante realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A história de Neylor Chagas e Tharsis Paiva representa o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho. Em 2023, Neylor recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e a rotina dele se resumia ao quarto do hospital, exames e tratamentos.

"Na última internação, foram mais de 40 dias. Você vê a vida acontecendo lá fora, mas está parado", diz. O transplante de medula óssea, nesse caso, representaria a chance de uma vida nova. Ele foi realizado no dia 30 de junho de 2023.