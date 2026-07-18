Cerca de 46 mil moradores de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) serão beneficiados por investimentos da Sabesp para antecipar a universalização do saneamento básico no município. Com R$ 18,1 milhões previstos entre 2024 e 2029, a Companhia vai ampliar a infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo mais saúde, qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento para a população.
A antecipação das metas permitirá que Pederneiras alcance, até 2029, a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto, quatro anos antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020).
Para isso, a Sabesp vai acelerar os investimentos em infraestrutura e ampliar o atendimento em todo o território municipal, incluindo áreas rurais e núcleos urbanos informais, preparando a cidade para o crescimento das próximas décadas e promovendo mais saúde, preservação ambiental, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população.
Antes da desestatização da Sabesp, Pederneiras apresentava elevados índices de atendimento, com 99,6% de cobertura de abastecimento de água, 97,5% de cobertura de coleta de esgoto e 100% do esgoto coletado tratado, considerando a área de abrangência do contrato vigente à época.
Com o novo contrato estabelecido em 2024, as metas passaram a contemplar todo o território municipal, incluindo as áreas rurais e os núcleos urbanos informais, ampliando o alcance dos serviços e reforçando o compromisso com a universalização.
Para alcançar esse objetivo, a Sabesp prevê R$ 18,1 milhões, considerando R$ 1,7 milhão já aplicados entre o segundo semestre de 2024 e 2025 e outros R$ 16,4 milhões entre 2026 e 2029. Os recursos serão destinados à ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com implantação de novas redes, ligações domiciliares e melhorias na infraestrutura operacional para expandir o atendimento em áreas que ainda necessitam da ampliação dos serviços.
Os investimentos também representam um avanço importante na capacidade de atendimento do município. O investimento por habitante passou de R$ 74 para R$ 248 no novo contrato. Desde 2024, foram implantadas 695 novas ligações de água na área urbana e cinco em áreas rurais e informais, além de 710 novas ligações de esgoto na área urbana e três em áreas rurais e informais.
Outro avanço significativo é o fortalecimento das políticas de inclusão social. O número de famílias beneficiadas pelas tarifas Social e Vulnerável da Sabesp aumentou de 480 para 2.210 usuários, ampliando o acesso ao saneamento com condições mais acessíveis para quem mais precisa.