Cerca de 46 mil moradores de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) serão beneficiados por investimentos da Sabesp para antecipar a universalização do saneamento básico no município. Com R$ 18,1 milhões previstos entre 2024 e 2029, a Companhia vai ampliar a infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo mais saúde, qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento para a população.

A antecipação das metas permitirá que Pederneiras alcance, até 2029, a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto, quatro anos antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020).

Para isso, a Sabesp vai acelerar os investimentos em infraestrutura e ampliar o atendimento em todo o território municipal, incluindo áreas rurais e núcleos urbanos informais, preparando a cidade para o crescimento das próximas décadas e promovendo mais saúde, preservação ambiental, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população.