A oferta de emprego para pessoas que deixam o sistema prisional tem se consolidado como uma das principais ferramentas de ressocialização. Em Bauru, a Central de Atenção ao Egresso e Família (Caef), vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), busca ampliar parcerias com empresas da cidade e da região para oferecer oportunidades de trabalho a egressos, contribuindo para reduzir a reincidência criminal e promover a reconstrução de suas trajetórias de vida.

Responsável pelo acompanhamento de cerca de 500 pessoas por mês, a unidade atua com homens e mulheres que cumprem pena em regime aberto ou estão em liberdade condicional. Além de fiscalizar o cumprimento das condições impostas pela Justiça, a equipe desenvolve ações voltadas à educação, qualificação profissional, regularização de documentos e inserção no mercado de trabalho.

Segundo o policial penal Everaldo Silveira Virgolino da Silva, que atua na Caef, o emprego é o principal pilar da reintegração social. "A empregabilidade é o pilar da ressocialização. Nosso objetivo é oferecer condições para que essa pessoa reconstrua a vida e não volte a cometer crimes", afirma. De acordo com ele, a equipe procura identificar quais egressos demonstram interesse em mudar de vida e faz a ponte com empresas dispostas a oferecer uma oportunidade.