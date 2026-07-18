Os problemas enfrentados pela saúde pública de Bauru ao longo de décadas vão além da superlotação das UPAs e da falta de vagas hospitalares. Para o especialista em gestão pública Paulo Tambara, o cenário é resultado de deficiência administrativa e da ausência de planejamento estratégico que se acumulam há vários governos. Segundo ele, o município falha em fortalecer a atenção primária, considerada a base do Sistema Único de Saúde (SUS). "Não estou fazendo uma crítica partidária nem pessoal. Estou contribuindo como especialista em gestão pública para a minha cidade. Esse problema não começou agora, ele existe há pelo menos 30 anos", afirmou.

Tambara aponta como principal deficiência a baixa cobertura de agentes comunitários de saúde, responsáveis pelo acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e pela prevenção de agravamentos. Segundo ele, Bauru possui cerca de 10% do efetivo recomendado para a Estratégia Saúde da Família. "Quando a dona Maria deixa de tomar o remédio da pressão ou o seu João abandona o tratamento da diabetes, eles acabam indo parar na UPA. Se a atenção básica funcionasse, essas pessoas seriam acompanhadas em casa antes de chegarem à internação", explicou.

O especialista também rebate a ideia de que ampliar leitos resolveria a crise. "Só construir mais leitos sem resolver a gestão não muda absolutamente nada. O problema continua chegando na porta da UPA. O que falta não é leito, é gestão", declarou.