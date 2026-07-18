A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru, em parceria com a Ação Fraternal Confiança, realizará neste domingo (19 de julho), mais uma edição do Drive-Thru Feijoada Solidária. A ação acontecerá na sede da instituição, localizada na Avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Jardim Ouro Verde, com retirada das marmitas entre 11h30 e 14h.

Cada porção de feijoada serve até duas pessoas e acompanha arroz, farofa e couve. O valor é de R$ 60, com pagamento via PIX ou cartão.

Os interessados já podem fazer a reserva pelo WhatsApp da Apae Bauru, no número (14) 99653-3327, ou pelo telefone (14) 3104-2847. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos oferecidos pela instituição às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.